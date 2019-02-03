Son Dakika Haberleri: Irak'ta İranlı Turistlere Saldırı: 9 Yaralı

Irak'ta İranlı Turistlere Saldırı: 9 Yaralı

41 dakika önce

Irak'ın Selahattin iline bağlı Beled ilçesinde İranlı turistleri hedef alan silahlı saldırıda 8'i İranlı 9 kişi yaralandı.

Irak'ta İranlı Turistlere Saldırı: 9 Yaralı, System.String[]
Irak'ın Selahattin iline bağlı Beled ilçesinde İranlı turistleri hedef alan silahlı saldırıda 8'i İranlı 9 kişi yaralandı.

Selahattin iline bağlı Beled ilçesi güneyinde İranlı turistlere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Güvenlik kaynakları, ilçenin güneyinde bulunan ve Şiiler için mukaddes sayılan Seyit Muhammed'in türbesini ziyaret etmeye giden İranlı ziyaretçileri taşıyan otobüse düzenlen silahlı saldırıda, İran uyruklu 8 kadın ve Iraklı şoförün yaralandığını duyurdu. Yaralıların birinin durumunun çok ağır olduğunu belirten kaynak, güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlattığını açıkladı.

2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın işgal ettiği Selahattin ili, bir yıl sonra geri Irak güçleri tarafından kurtarılmıştı. Kentte zaman zaman güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Saldırıların çoğunu kimse üstlenmese de Iraklı yetkililere göre saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ bulunuyor. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:12 Kaynak: İHA

İran, Irak, 3. Sayfa
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