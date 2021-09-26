Irak'ta, İsrail ile normalleştirme konferansına katılanlar hakkında tutuklama kararı - Son Dakika

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil kentinde önceki gün düzenlenen ve İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrısı yapan konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı verdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin, İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrısı yapan ve Erbil kentinde geçen Cuma günü düzenlenen konferans katılımcıları hakkında tutuklama kararı çıkardığı bildirildi. Irak Yüksek Yargı Konseyi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Sahva Güçleri Lideri Visam el-Hardan hakkında İsrail ile normalleşme için oynadığı rolden dolayı tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu konferansta bulunan Iraklı siyasetçi Misal el-Alusi ve Kültür Bakanlığı memuru Seher Kerim el-Tai hakkında da tutuklama kararı çıktığı kaydedilen açıklamada, "Konferansta yer alan diğer kişilerin de kimlikleri tespit edildiğinde haklarında benzer karar alınacak" ifadelerine yer verildi.

Erbil'de düzenlenen ve aralarında aşiret reislerinin yer aldığı 300'den fazla Iraklının katıldığı konferansta İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Irak hükümeti konferans sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ile normalleştirmeyi reddettiğini duyururken, IKBY hükümeti de söz konusu konferanstan bilgisi olmadığını bildirdi. - ERBİL