Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ta başlayan gösterilere ilişkin, "Irak'ın iç işlerindeki karışıklıklara maalesef yabancılar sebep oluyor. Irak'ta istikrar olmasını istemiyorlar. Halbuki biz, Irak'ta bir istikrar olsun ve kavga bitsin istiyoruz. Hedefler de kalkınma yönünde kullanılsın." dedi.

Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ın Türkiye'nin çok yakın dostu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Irak ile stratejik iş birliği ve projeler yaptığını dile getiren Eroğlu, "Biz, Irak'ın bir bütün olarak kalkınmasını arzu ediyoruz. Bu konuda da her türlü desteği vereceğimizi de söyledik. Ama Irak'ın iç işlerindeki karışıklıklara maalesef yabancılar sebep oluyor. Irak'ta istikrar olmasını istemiyorlar. Halbuki biz, Irak'ta bir istikrar olsun ve kavga bitsin istiyoruz. Hedefler de kalkınma yönünde kullanılsın." ifadelerini kullandı.

Iraklıların dış güçlerin provokasyonlarına karşı dikkatli olması gerektiğini savunan Eroğlu, şunları belirtti:

"Ekonomik sıkıntılar olabilir çünkü Irak, çok büyük badirelerden çıktı. Ayrıca, bütün dünya ülkeleri Irak'ın yeniden yapılanması için destek veriyor. Türkiye olarak biz de 5 milyar dolarlık bir kredi paketi vermeyi toplantıda kabul ettik. Yine, 50 milyon dolar da hibe vereceğiz. Irak'ın kalkınması ile istihdamın artması için 'Öncelikli projeleri seçin ve hemen başlayın' dedik. Bu konuda da Türkiye yeni tayin olan Irak Büyükelçisini de ziyaret ettim. Ona da gerekli tavsiyelerde bulunduk."

Türkiye'nin Irak'ın kalkınmasından yana olduğunu altını çizen Eroğlu, "Birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün devamından yanayız. Dolayısıyla Irak'a ancak tavsiyelerimiz olur. Irak halkına da bir takım tahriklere kapılmaması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bunlar kasıtlı yapılan birtakım hareketlerdir. Ekonomik sıkıntı olabilir. Bunlar da zaman içerisinde çözülür." dedi.

Bir gazetecinin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in Beyaz Saray'a davet edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Eroğlu şu yanıtı verdi:

"Biz müspet şeylere bakacağız. Önce yaptırımlardan bahsettiler. Cumhurbaşkanımızın ABD ile heyetler arası yaptığı görüşmelerde 13 maddelik taleplerimiz kabul edilince biz 120 saat içerisinde terör örgütlerinin bölgeyi terk etmeleri kaydıyla bunu imzaladık. Neticede ABD de ve Trump da memnun oldu. Hatta, Trump'ın Tweet'ini paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor. Bunu memnuniyet verici olarak değerlendirmek lazım. Artık ABD oradan çekildi. Bu Türkiye acısından büyük bir zaferdir. Terör örgütleri 32 kilometrelik alandan çekiliyorlar. Ruslarla da 10 maddelik bir anlaşma yaptık. Ruslara da 150 saat süre verdik ve başladı. Şükürler olsun ki orada terör devletinin kurulması ile ilgili Batı'nın planı suya düştü. Bu gerçekten Cumhurbaşkanımızın, milletimizin ve kahraman ordumuzun bir zaferidir. Bunu gündeme getirmek lazım. Tabii ABD'de şöyle bir husus var; bizim güneyimizde terör devleti kurmak isteyenlerin planları suya düşünce orada bir denge var ve o dengeleri gözetmek için söylenmiş bir söz olarak düşünüyorum ben. Bunlara bakmamak lazım. Biz kendi işimize bakalım diye düşünüyorum."

Eroğlu, açıklamasının ardından esnaf ve kamu kurumu ziyaretlerine devam etti.