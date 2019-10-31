Son Dakika Haberleri: "Irak'ta istikrarın bozulmasıyla sorunlar çözülmez"
Son Dakika Güncel 'Irak'ta istikrarın bozulmasıyla sorunlar çözülmez'

"Irak'ta istikrarın bozulmasıyla sorunlar çözülmez"

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ın siyasi istikrara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ülkedeki güvenlik ve istikrarın bozulmasıyla sorunlar ve krizler çözülmez." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ın siyasi istikrara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ülkedeki güvenlik ve istikrarın bozulmasıyla sorunlar ve krizler çözülmez." dedi.

Barzani, IKBY Avukatlar Sendikasının Erbil'de düzenlenen 6'ncı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Irak'taki gelişmeler ve hükümet karşıtı gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'ta hiçbir hükümetin bir yılda ülkedeki sorunları çözemeyeceğini belirten Barzani, "Irak'ın siyasi alanda ve güvenlikte istikrara ihtiyacı var. Ülkedeki güvenlik ve istikrarın bozulmasıyla sorunlar ve krizler çözülmez. Irak'ta biriken sorunlar, geçmiş hükümetlerin ülkeyi yanlış ve kötü yönetmelerinden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Barzani, Irak'ın ulusal çıkarlarının korunması için tüm tarafların iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceğini vurguladı.

"Asıl sorun anayasanın göz ardı edilmesi"

Irak'ta gösterilerin ardından gündeme gelen yeni anayasa hazırlığı konusuna da değinen Barzani, şunları söyledi:

"Irak'ta mevcut anayasa, bölgedeki birçok ülkenin anayasasına göre çağdaş olarak nitelendiriliyor. Ancak anayasa maddelerinin uygulanmaması bu durumu (gösterileri) tetikledi. Aslında temel sorun anayasa değil, asıl sorun anayasanın göz ardı edilmesidir."

IKBY'den Irak hükümetine destek

Barzani, halka daha iyi bir yaşam sunabilen yeni bir anayasa hazırlığı önünde engel oluşturmayacaklarını belirterek, "Ancak eşitsizlik yaratan, ülkenin demokrasi ve federal sistemine zarar veren ve halkın çıkarlarına aykırı olan bir anayasa göstericilerin talepleriyle uyuşmaz. Hazırlanacak yeni anayasa veya mevcut anayasada yapılacak değişiklikler içinde tüm bileşenlerin hakları yer almalı." ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani ayrıca Irak hükümetinin reform ve sorunların çözümü için çıkardığı kararları desteklediklerini sözlerine ekledi.

Mesut Barzani, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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