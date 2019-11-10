Son Dakika Haberleri: Irak'ta İtalyan özel birliklerine saldırı: Üçü ağır beş asker yaralandı
Son Dakika Dünya Irak'ta İtalyan özel birliklerine saldırı: Üçü ağır beş asker yaralandı

Irak'ta İtalyan özel birliklerine saldırı: Üçü ağır beş asker yaralandı

6 saat önce

Irak’ta İtalyan özel birliklerini taşıyan konvoya düzenlenen bombalı saldırıda, 5 İtalyan askeri yaralandı.

Irak'ta İtalyan özel birliklerine saldırı: Üçü ağır beş asker yaralandı, System.String[]

Irak'ta İtalyan özel birliklerini taşıyan konvoya düzenlenen bombalı saldırıda, 5 İtalyan askeri yaralandı.


İtalyan Genelkurmayından yapılan açıklamada, Irak'ta IŞİD ile mücadele için bulunan ve Irak Silahlı Kuvvetlerine eğitim ve rehberlik hizmeti veren İtalyan özel birliklerinin geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

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Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:16 
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