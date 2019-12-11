Irak'ta, kaçırılan aktivist ölü bulundu - Son Dakika
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Irak'ta, kaçırılan aktivist ölü bulundu

6 saat önce

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere katılan aktivist Ali Necim el-Lami kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırıldıktan sonra ölü bulundu.

Irak'ta, kaçırılan aktivist ölü bulundu, System.String[]

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere katılan aktivist Ali Necim el-Lami kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırıldıktan sonra ölü bulundu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre Lami, dün binlerce göstericinin bir araya geldiği başkentteki Tahrir Meydanı'ndan, evine dönerken gece saatlerinde meçhul kişilerce kaçırıldı.

Lami, kaçırıldıktan birkaç saat sonra evine yakın bölgede ölü olarak bulundu.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar onlarca aktivist kaçırıldı. Alıkonulan aktivistlerin bir kısmı serbest bırakılırken, bir kısmının ise akıbeti henüz bilinmiyor. Son olarak 6 Aralık'ta 22 yaşındaki foto muhabiri Zeyd Muhammed el-Hafaci, Bağdat'taki evinin önünden kaçırılmıştı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.


Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.


Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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