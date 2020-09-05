Irak güvenlik güçleri, 3 gün önce kaçırılan bir otomobil firmasının direktörü Ürdünlüyü düzenlediği operasyonla kurtardı.
Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığı kaçırılan direktörün Bağdat'ın Kahire Mahallesi'nde olduğu yönünde istihbarat bilgisi aldı.
Haberde, 3 günden bu yana alıkonulan Ürdünlünün güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldığı belirtilirken, kaçıran kişilere dair ise herhangi detay verilmedi.
Operasyon sırasında ayrıca çok sayıda silahın da ele geçirildiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Irak'ta kaçırılan Ürdünlü düzenlenen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika