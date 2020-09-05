Irak'ta kaçırılan Ürdünlü düzenlenen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

Irak'ta kaçırılan Ürdünlü düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Irak güvenlik güçleri, 3 gün önce kaçırılan bir otomobil firmasının direktörü Ürdünlüyü düzenlediği operasyonla kurtardı.

Irak güvenlik güçleri, 3 gün önce kaçırılan bir otomobil firmasının direktörü Ürdünlüyü düzenlediği operasyonla kurtardı. Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığı kaçırılan direktörün Bağdat'ın Kahire Mahallesi'nde olduğu yönünde istihbarat bilgisi aldı. Haberde, 3 günden bu yana alıkonulan Ürdünlünün güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldığı belirtilirken, kaçıran kişilere dair ise herhangi detay verilmedi. Operasyon sırasında ayrıca çok sayıda silahın da ele geçirildiği aktarıldı.

Son Dakika

Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açtığı Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak

Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak

Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar

Balayından dönen avukat ile eşi, trafikte başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı ve tehdit edildi

Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti

Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu

Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti

Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti

Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı

Yanan mum ile temas eden dezenfektan kutusu patladı, talihsiz kadın alevler içinde kaldı

Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü

Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu