Irak'ta kadınlardan hükümet karşıtı gösteri - Son Dakika
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Irak'ta kadınlardan hükümet karşıtı gösteri

6 saat önce

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan kadınlar Irak bayrakları ve dövizler taşıyarak ilerleyen kadın göstericiler Iraklı kadın göstericilerin sloganlar atması Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kadın, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan kadınlar

Irak bayrakları ve dövizler taşıyarak ilerleyen kadın göstericiler

Iraklı kadın göstericilerin sloganlar atması Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kadın, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan kadınlar, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istediklerini ifade etti.

"Ne Mukteda ne Hadi, ülkem özgür kalacak" şeklinde slogan atarak Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ve Şii Bedir Tugayları lideri Hadi el-Amiri'yi protesto eden Iraklı kadınlar, ülkede artık kronikleşen yolsuzluk sorununa da tepki gösterdi.

Üniversite öğrencilerinin de destek verdiği Tahrir Meydanı'ndaki gösteride, "canımız ve kanımız Irak'a feda olsun", "bugün gazı (göz yaşartıcı gaz) yarın özgürlüğü tadarız" ve "Hüseyin'e ağlayan milyonlar nerede?" şeklinde sloganlar atıldı.

Irak'ta kadınlardan hükümet karşıtı gösteri

Tahrir Meydanı, Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:45 Kaynak: AA
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