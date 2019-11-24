Son Dakika Haberleri: Irak'ta 'kanlı pazarın' bilançosu: 9 ölü 150 yaralı
Son Dakika Dünya Irak'ta 'kanlı pazarın' bilançosu: 9 ölü 150 yaralı - Son Dakika Dünya

Irak'ta 'kanlı pazarın' bilançosu: 9 ölü 150 yaralı

6 saat önce

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler hız kesmeden sürüyor.

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Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler hız kesmeden sürüyor.View on euronews

Irak'ta 'kanlı pazarın' bilançosu: 9 ölü 150 yaralı

Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:57 
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