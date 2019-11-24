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Irak'ta 'kanlı pazarın' bilançosu: 9 ölü 150 yaralı
6 saat önce
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler hız kesmeden sürüyor.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler hız kesmeden sürüyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:57
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