Son Dakika Haberleri: Irak'ta 'kanlı pazarın' bilançosu: 9 ölü 150 yaralı
Son Dakika Dünya Irak'ta 'kanlı pazarın' bilançosu: 9 ölü 150 yaralı - Son Dakika Dünya

Irak'ta 'kanlı pazarın' bilançosu: 9 ölü 150 yaralı

6 saat önce

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler hız kesmeden sürüyor.

Irak'ta 'kanlı pazarın' bilançosu: 9 ölü 150 yaralı, System.String[]

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler hız kesmeden sürüyor. Başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde hükümet karşıtı gösterilerde en az 9 kişi hayatını kaybederken 150'den fazla kişi yaralandı.


Ülkenin güneydeki Nasiriye kentinde polisin protestoculara ateş açması sonucu 4 kişi, Umm Qasr limanı yakınlarında da güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan arbede 3 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bağdat'ta Al-Rasheed Caddesi'nde düzenlenen gösterilerde ise iki kişi öldü.

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Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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