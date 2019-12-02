Irak'ta 'kanlı pazarın' bilançosu: 9 ölü 150 yaralı

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler hız kesmeden sürüyor. Başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde hükümet karşıtı gösterilerde en az 9 kişi hayatını kaybederken 150'den fazla kişi yaralandı.



Ülkenin güneydeki Nasiriye kentinde polisin protestoculara ateş açması sonucu 4 kişi, Umm Qasr limanı yakınlarında da güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan arbede 3 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bağdat'ta Al-Rasheed Caddesi'nde düzenlenen gösterilerde ise iki kişi öldü.