- Irak'ta kanlı protestolar yeniden başladı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

- Irak'ta kanlı protestolar yeniden başladı: 1 ölü, 4 yaralı

ERBİL - Irak'ta yeni hükümetin kurulması sonrası yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Irak Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazımi'nin başkanlığında yeni hükümetin kurulmasının ardından, Bağdat, Müsenna, Zikar, Vasıt ve Basra illerinde hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi. Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra kentinde 20 yaşındaki 1 protestocu hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Öte yandan, Zikar kentinde cumartesi günü kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan protestocu Ezher Şummari de dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen cenaze törenine kalabalık bir grup katıldı. Şummari'nin naaşını taşıyan kalabalık hükümet karşıtı sloganlar eşliğinde mezarlığa yürürken, öfkeli grup kent merkezindeki ana caddeleri lastik yakarak kapattı.

Irak'ta Ekim 2019'da başlayan ve 500'den fazla kişinin öldüğü hükümet karşıtı protesto gösterilerinde onlarca protestocu kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürülmüştü.