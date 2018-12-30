Irak'ta Kar Yağışı
59 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karın kapladığı yollardan detaylar Beyaz örtüyle kaplı dağların manzarası Kış mevsiminin etkili olduğu Havreman bölgesinden detaylar Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Halepçe İlçesinde yer alan Havreman bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüye büründü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karın kapladığı yollardan detaylar
Beyaz örtüyle kaplı dağların manzarası
Kış mevsiminin etkili olduğu Havreman bölgesinden detaylar Irak
'ın Süleymaniye
kentine bağlı Halepçe İlçesinde yer alan Havreman bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüye büründü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:56 Kaynak: AA
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