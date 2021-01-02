Irak'ta Kasım Süleymani suikastının yıl dönümünde güvenlik alarmı verildi - Son Dakika

Irak'ta Kasım Süleymani suikastının yıl dönümünde güvenlik alarmı verildi

02.01.2021 18:01
Irak'ta Kasım Süleymani suikastının yıl dönümünde güvenlik alarmı verildi, System.String[]

Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yılında İran'a yakın grupların gösteri çağrıları ve olası füze saldırılarına karşı güvenlik alarmı verildi.

Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yılında İran'a yakın grupların gösteri çağrıları ve olası füze saldırılarına karşı güvenlik alarmı verildi.

Ülkedeki İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri ve Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali Süleymani suikastının yıl dönümü dolayısıyla gösteri çağrısında bulundu.

Bağdat yönetimi, Süleymani suikastının yıl dönümünde başkentteki Yeşil Bölge veya ABD üslerinin bulunduğu diğer kentlerde olası füze saldırılarından endişe ediyor.

Irak Polisinden Yüzbaşı Ahmed Halef AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat'ta güvenlik durumu gergin. Başkentte Yeşil Bölgeyi hedef alacak herhangi bir füze saldırısı girişimi ihtimaline karşı güvenlik güçleri konuşlandırılıyor." dedi.

Halef, Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmesinin birinci yılında silahlı grupların Yeşil Bölge'ye veya ABD askeri güçlerine saldırma niyetinde olmadığına dair güvencelere rağmen bu önlemlerin alındığına dikkati çekti.

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine son olarak 20 Aralık'ta 8 adet füzeyle saldırı gerçekleştirilmişti. Sık sık düzenlenen bu saldırıların arkasında İran'a yakın radikal Şii milis yapıların olduğu iddia ediliyor.

Kasım Süleymani, Ankara, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Kasım Süleymani suikastının yıl dönümünde güvenlik alarmı verildi - Son Dakika


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