- Irak'ta katliam gibi kaza: 16 ölü, 13 yaralı

SELAHADDİN - Irak'ta Erbain merasimlerine katılmak üzere İranlı Erbain ziyaretçilerinin bulunduğu minibüsün kaza geçirmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Irak'ın Selahaddin ili yakınlarında Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela'ya giden İranlı ziyaretçileri taşıyan minibüs, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Olay yerine sivil savunma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düceyil ilçesini Beled'e bağlayan yolda meydana gelen feci kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Öte yandan, İran makamları, Irak'taki Erbain merasimlerine katılmak için 3 milyon İranlı'nın Irak'a geçtiğini açıklamıştı.

Erbain merasiminde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü anılıyor.