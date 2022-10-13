Irak'ta KDP, cumhurbaşkanı adayını geri çekti

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), cumhurbaşkanı adayı Reber Ahmed'in adaylığını geri çektiğini duyurdu.

KDP'den yapılan açıklamada, Kürt partileri arasında "tek aday" konusunda uzlaşı sağlanamadığı ifade edildi.

Bununla birlikte kendi adayları Reber Ahmed'i yarıştan çektiklerini duyuran KDP, seçimde hangi adayı destekleyeceklerine dair bilgi paylaşmadı.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

Mecliste bugün düzenlenecek oturumda cumhurbaşkanlığı seçimi için aralarında bağımsızların da olduğu 33 kişi yarışacak.

Kürtlerin temsil edildiği iki büyük partiden KDP, cumhurbaşkanlığı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed'i, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.

Seçilecek cumhurbaşkanının, İran destekli Şii grupların başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerin üzerinden bir yıldan fazla geçmesine rağmen henüz yeni hükümet kurulamadı.