Irak'ta KDP'den Bağdat'a "yeni kabine" tepkisi - Son Dakika
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Irak'ta KDP'den Bağdat'a "yeni kabine" tepkisi

7 saat önce

Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Genel Sekreteri Fazıl Mirani, yeni kabinedeki Kürtlere ait kotalara atanacak isimlere Şiilerin karar veremeyeceğini söyledi.

Irak'ta KDP'den Bağdat'a

Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Genel Sekreteri Fazıl Mirani, yeni kabinedeki Kürtlere ait kotalara atanacak isimlere Şiilerin karar veremeyeceğini söyledi.

Mirani, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin oluşturacağı yeni kabineye dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şiilerin kendi aralarında yeni bir başbakan adayı üzerinde konsensüs sağladığını savunan Mirani, "Başbakan bizden ve bakanı da biz belirleriz şeklinde ifadeler kullanılıyor. Bu şekilde iş yürümez. Ortak bir mutabakata varmamız gerekiyor." dedi.

Mirani, Allavi'nin yeni kabinede siyasi partilerin adaylarına yer vermeyeceği yönündeki açıklamasına da tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Allavi, kabinesindeki isimleri siyasi partilerden seçmeyeceğini söylüyor. Bu insanlar Mars'tan mı gelecek? Irak, 1958'den bu yana siyasi partiler üzerinden yönetiliyor."

Kürtlerin Irak Anayasası'nda öngördüğü şekilde federal bir statüye sahip olduğunu söyleyen Mirani, yeni kabinedeki Kürt bakanlar konusunda karar mercinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı olması önerisinde bulundu.

Irak'ta yeni kabinenin kurulması


Ülkenin başta başkenti Bağdat olmak üzere orta ve güney vilayetlerinde 1 Ekim 2019'dan bu yana işsizlik, altyapı yetersizliği ve yolsuzluk gibi çeşitli nedenlerden dolayı hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.


Başbakan Adil Abdulmehdi göstericilerin talepleri ve artan baskılar sonucu 29 Kasım'da 13 aylık başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.


Abdulmehdi'nin istifasından 2 ay sonra Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat'ta bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye hükümeti kurma yetkisi verdi.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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