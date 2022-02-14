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Irak'ta KDP'nin cumhurbaşkanlığı için yeni adayı Reber Ahmet Halit oldu - Son Dakika

Irak'ta KDP'nin cumhurbaşkanlığı için yeni adayı Reber Ahmet Halit oldu

14.02.2022 20:47
Irak'ta KDP'nin cumhurbaşkanlığı için yeni adayı Reber Ahmet Halit oldu

Irak'ta cumhurbaşkanlığı için iki büyük Kürt partisi arasındaki rekabet sürerken, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adaylığı reddedilen Hoşyar Zebari'nin yerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet Halit'i aday gösterdi.

Irak'ta cumhurbaşkanlığı için iki büyük Kürt partisi arasındaki rekabet sürerken, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adaylığı reddedilen Hoşyar Zebari'nin yerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet Halit'i aday gösterdi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Bafıl Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki Irak cumhurbaşkanlığı makamı için rekabet kızışıyor. KDP, Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından adaylığı reddedilen Hoşyar Zebari'nin yerine IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmet Halit'i aday gösterdi.

KDP'nin en güçlü rakibi olan KYB, mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti. Cumhurbaşkanı makamı 2006 seçiminden bu yana KYB'de bulunuyor. Son seçimlerde Irak Meclisi'nde KYB'nin 17 sandalyesine karşı 31 sandalye kazanan KDP, söz konusu makamın bir siyasi tarafa has olmadığını açıklamıştı.

Irak'ta makamları paylaşmak konusunda anayasada bir madde olmamasına rağmen 2003 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevi Kürt, başbakanlık görevi Şii, Meclis Başkanlığı görevi ise Sünni siyasilere veriliyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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Süleyman Soylu, Hoşyar Zebari, IKBY, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ta KDP'nin cumhurbaşkanlığı için yeni adayı Reber Ahmet Halit oldu - Son Dakika


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