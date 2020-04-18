Irak'ta KDP ve KYB arasında

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile ezeli rakibi aynı zaman koalisyon hükümeti ortağı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında "peşmerge" konuşlandırılması nedeniyle çıkan gerginlik dinmiyor.

IKBY'deki koalisyon hükümetinde yer alan KYB'lilerden yapılan ortak açıklamada, dün KYB'ye yönelik ifadelerine tepki amaçlı IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye mektup gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, KYB'nin, IKBY'nin 9. kabinesine, siyasi anlaşma kapsamında yönetme ve karar ortaklığı esası üzerinde katıldığı hatırlatıldı.

Başbakan Barzani de ortak açıklamanın akabinde yaptığı yazılı açıklamada, bakanlar kurulu toplantısında KYB'lilere gerekli cevapları vereceğini belirtti.

KDP ve KYB arasındaki gerginliğin sebebi, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, 18 Mart 'ta Erbil ve Süleymaniye vilayetleri arasındaki Zini Verte bölgesine bir peşmerge birliği konuşlandırması ve KYB'nin bu konuşlanmaya karşı çıkmasından kaynaklanıyor.

KDP ve KYB çekişmesi

KYB Politbürosu tarafından dün yayımlanan yazılı açıklamada, KDP içinde bir tarafın sistematik şekilde partilerini ve yeni eş başkanlarını farklı argümanlar öne sürerek hedef aldığı, saldırıların sürekli şekilde devam ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, KYB'nin yanlış ithamlara maruz bırakıldığı, daha da ileriye gidilerek "koronavirüsle mücadele" bahanesi adı altında, aslında güvenli bir bölge olan Zini Verte bölgesine peşmerge güçlerinin konuşlandırılmasına kadar vardığı kaydedilmişti.

Mesrur Barzani de dün yazılı açıklama yayınlayarak, peşmerge güçlerinin söz konusu bölgeye salgınla mücadele çerçevesinde konuşlandırıldığını, hükümetin hedefinin İran'dan kaçak gelen vatandaşların bölgeye girişinin denetlenmesi olduğunu ifade etmişti.



KYB'nin bu konuda hükümete destek vermek yerine karşı geldiğini kaydeden Barzani, KYB içinden bir grubun peşmergeye karşı kendi parti güçlerini konuşlandırdığı, "Burası bizim partimizin bölgesidir" diyerek hükümetin burada peşmerge konuşlandıramayacağını öne sürerek, hükümete açık bir şekilde karşı geldiklerini belirtmişti.