Irak'ta KDP ve KYB arasında "Peşmerge" nedeniyle sert çekişme yaşanıyor - Son Dakika
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Irak'ta KDP ve KYB arasında "Peşmerge" nedeniyle sert çekişme yaşanıyor

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil ve Süleymaniye vilayetleri arasındaki bir bölgeye Kovid-19 ile mücadele kapsamında Peşmerge güçlerini konuşlandırılması, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında sert tartışmalara yol açtı.

Irak'ta KDP ve KYB arasında

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil ve Süleymaniye vilayetleri arasındaki bir bölgeye Kovid-19 ile mücadele kapsamında Peşmerge güçlerini konuşlandırılması, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında sert tartışmalara yol açtı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, koronavirüsle mücadele kapsamında, Erbil ve Süleymaniye vilayetleri arasındaki Zini Verte bölgesine bir Peşmerge birliği konuşlandırdı.

Buna karşın, KYB Politbürosu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, KDP içinde bir tarafın sistematik şekilde partilerini ve yeni eş başkanlarını farklı argümanlar öne sürerek hedef aldığı, saldırıların sürekli bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, KYB'nin yanlış ithamlara maruz bırakıldığı, daha da ileriye gidilerek "koronavirüsle mücadele" bahanesi adı altında, aslında güvenli bir bölge olan Zini Verte bölgesine Peşmerge güçlerinin konuşlandırılmasına kadar verildiği kaydedildi.

KYB ayrıca, koronavirüse karşı ayrılan bütçeden kendi nüfuz bölgeleri olan Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerinin mahrum bırakıldığını ileri sürdü.

Barzani, KYB hükümet gücüne açık şekilde karşı çıktı

KYB'nin KDP ve onun başbakanlığındaki hükümeti hedef almasından sonra, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani bir yazılı açıklama yayınladı.

Barzani, Peşmerge güçlerinin söz konusu bölgeye salgınla mücadele çerçevesinde konuşlandırıldığı, hükümetin hedefinin İran'dan kaçak gelen vatandaşların bölgeye girişinin denetlenmesi olduğunu ifade etti.

KYB'nin bu konuda hükümete destek vermek yerine karşı geldiğini dile getiren Barzani, KYB içinden bir grubun Peşmerge'ye karşı kendi parti güçlerini konuşlandırdığı, "Burası bizim partimizin bölgesidir" diyerek hükümetin burada Peşmerge konuşlandıramayacağını öne sürerek, hükümete açık bir şekilde karşı geldiklerini belirtti.

Barzani, Peşmerge'nin hükümetin ortak ve birleşik gücü olduğunu, IKBY'nin hangi bölgesine konuşlandırılacağına da Erbil yönetiminin karar verebileceğinin altını çizdi.

Yekgirtu ve Goran'dan iki tarafa da itidal çağrısı

IKBY'de muhalefet cephesinde bulunan Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), KDP ve KYB arasında yaşanan çekişmenin tehlike zilleri çaldığı uyarısında bulunarak, durumun bu şekilde devam etmesi halinde bölgenin karanlık bir sürece gireceğini bildirdi.

Erbil'deki koalisyon hükümetinde yer alan Goran (Değişim) Hareketi de, hükümetin diğer iki ortağı KDP ve KYB arasındaki siyasi bağların güçlendirilmesi için 3'lü toplantının düzenlemesi talebinde bulundu.

Mesrur Barzani başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, KDP, KYB, Goran Hareketi ile bazı diğer küçük partilerden meydana geliyor.

2017 Kerkük olayı sonrası eski düşmanlık yeniden ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyinde hakim iki parti arasında en kanlı iç çatışma siyasi ve askeri çıkarların örtüşmemesi üzerine 1994 yılında patlak verdi ve bu süreç ABD'nin 1998 yılındaki ara buluculuğuyla son buldu.

Çatışma, bölgede fiilen iki yönetimin oluşmasına yol açtı. KDP kontrolündeki Erbil- Duhok ile KYB kontrolündeki Süleymaniye'de iki farklı idari sistem faaliyete geçti.

ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden sonra iki parti, siyasi ve askeri güçlerini birleştirerek, 2005-2013 yılları arasında stratejik iki ortak gibi hareket edip birlikte seçimlere girdi.

Ancak KDP ve KYB arasındaki çekişme, Mesut Barzani'nin 2015'teki IKBY başkanlık görev süresinin uzatılması ve ardından 25 Eylül 2017'de bağımsızlık referandumuna gidilmesiyle yeniden baş gösterdi.

Referandum sonrası Irak merkezi hükümetinin Kerkük'e operasyon düzenlemesi ve KYB'li Peşmergelerin oradan çekilmesiyle, iki partinin eski düşmanlığı yeniden alevlendi. KDP, KYB'yi her seferinde Kerkük'ü "satmak"la itham ederken, KYB de KDP'yi "petrol hırsızlığı" ile suçluyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:50 Kaynak: AA

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