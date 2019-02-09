Irak'ta "Kerkük Günü" Etkinliği
1 saat önce
- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşinin etkinliğin yapıldığı salona gelişi Etkinliğe katılanların taşıdıkları Türkmeneli bayrakları Kerkük'ten gelen ses sanatçılarının yöresel Türkmen ezgileri okuması Folklor gösterisi yapılması ve etkinliğe katılanların dans etmesi...
- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşinin etkinliğin yapıldığı salona gelişi
Etkinliğe katılanların taşıdıkları Türkmeneli bayrakları
Kerkük'ten gelen ses sanatçılarının yöresel Türkmen ezgileri okuması
Folklor gösterisi yapılması ve etkinliğe katılanların dans etmesi
Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Necdet Bayatlı ile röportaj
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile röportaj Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağında "Kerkük Günü" etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, Kerkük'ten gelen ses sanatçıları yöresel Türkmen ezgileri okurken, folklor gösterisi ve şiir dinletisi de yapıldı.
AA muhabirine konuşan Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Necdet Bayatlı, "Kerkük Günü demek, Kerkük ve çevresindeki Türkmen ilçe ve kasabaları da demek. Ocak olarak, geçtiğimiz aylarda sırasıyla Telafer, Kifri, Tuzhurmatu ve Erbil günleri düzenlemiştik. 2019 yılının ilk etkinliği de "Kerkük Günü" etkinliği olsun istedik." dedi.
Bağdat'ta bulunan Türkmenlerin yanı sıra Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerinden çok sayıda vatandaşın etkinliğe katıldığını ifade eden Bayatlı, "Devam ettireceğimiz bu tür etkinliklerle Türkmenlerin sosyal bağlarını pekiştirmeye katkı sunmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da "Kerkük'ü bir an bile düşünmediğimiz yok. Kerkük'ün ne derdi ne sıkıntısı varsa, bu aynen Türkiye'de hissediliyor. Arzumuz, artık Kerkük'ün sıkıntıları aşıp tüm Türkmeneli ile birlikte birlik ve refaha kavuşması." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:14 Kaynak: AA
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