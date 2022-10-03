Kerkük'te intihar eylemi hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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Kerkük'te intihar eylemi hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

03.10.2022 20:52
Kerkük'te intihar eylemi hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Irak'ta Kerkük'ün güneyinde düzenlenen operasyonda intihar eylemi hazırlığında olan, terör örgütü DEAŞ mensubu 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak'ta Kerkük'ün güneyinde düzenlenen operasyonda intihar eylemi hazırlığında olan, terör örgütü DEAŞ mensubu 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir sığınakta iki şüpheli yakalandı.

Yürütülen soruşturmada iki zanlının DEAŞ mensubu olduklarını ve ilerleyen günlerde Kerkük'e sızarak intihar eylemi düzenleme hazırlığı yaptıklarını itiraf ettiği kaydedildi.

Söz konusu kişilerin, resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te intihar eylemi hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerkük'te intihar eylemi hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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