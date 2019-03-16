Irak'ta Klor Zehirlenmesi
1 saat önce
Irak'ın güneyindeki Vasıt ilinde su projesi için kullanılan klor varillerinin patlaması sonucu 110 kişi hastaneye kaldırıldı.
Irak'ın güneyindeki Vasıt ilinde su projesi için kullanılan klor varillerinin patlaması sonucu 110 kişi hastaneye kaldırıldı.
Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece Vası ilinde su arıtma sistemindeki klor gazı varillerinin patlaması sonucu 110 kişinin nefes darlığı nedeniyle hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Gazdan zehirlenenlerin çoğu hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, varillerin patlaması nedeniyle meydana gelen klor sızıntının ise kontrol altına alındığı açıklandı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:19 Kaynak: İHA
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