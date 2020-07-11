Irak'ta koalisyon güçlerine ait 3 tır ateşe verildi - Son Dakika

Irak'ta koalisyon güçlerine ait 3 tır ateşe verildi

Irak'ın güneyinde uluslararası koalisyon güçlerine ekipman ve araç taşıyan 3 tırın kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği belirtildi.

Irak'ın güneyinde uluslararası koalisyon güçlerine ekipman ve araç taşıyan 3 tırın kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği belirtildi.

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Divaniyye il emniyetinden ismini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç kullanan silahlı kişilerin, 3 tırdan oluşan konvoyu Divaniyye kara yolu üzerinde durdurduğunu, şoförleri indirdikten sonra araçları ateşe verdiğini ifade etti.

Tırlarda koalisyon güçleri için gıda maddesi, ekipman ve askeri araç taşındığını aktaran yetkili, silahlı kişilerin kaçtığını, şoförlerin ise ifadeleri alınmak üzere Divaniyye Polis Merkezi'ne götürüldüğünü dile getirdi.

ABD, korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği ile askeri üslerin yanı sıra koalisyon bünyesindeki diğer güçlere yönelik saldırılardan İran'la bağlantılı silahlı Iraklı grupları sorumlu tutuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta koalisyon güçlerine ait 3 tır ateşe verildi - Son Dakika
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