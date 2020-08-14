Irak'ta koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara saldırılar devam ediyor - Son Dakika

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini lojistik destek sağlayan tıra mayınlı saldırı yapıldı.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara yapılan saldırılar devam ediyor. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Divaniye kentindeki Divaniye Köprüsü yakınlarında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine malzeme taşıyan tırlara mayınlı saldırı düzenlediği duyuruldu. Açıklamada, tırların geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen mayının patlatıldığı aktarılırken, saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan Irak'ta Temmuz ayından bu yana DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri için lojistik destek taşıyan araçlara 7 kez saldırı düzenlendi. Saldırıları üstlenen olmadı. - ERBİL