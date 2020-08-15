Irak'ta koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra mayınlı saldırı - Son Dakika

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra mayınlı saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara saldırılar devam ediyor. Dün ülkenin güneyinde yer alan Divaniye kentindeki Divaniye Köprüsü yakınlarında malzeme taşıyan tırların geçişi sırasında yapılan mayınlı saldırının ardından bugün de Zikar kenti yakınlarında mayınlı saldırı yapıldı. Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra Zikar'ı Basra'ya bağlayan otobanda mayınlı saldırı yapıldığı duyuruldu. Yetkililer, lojistik destek taşıyan tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilmiş mayının patlatılması soncu tırda hafif maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan Irak'ta geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri için lojistik destek taşıyan araçlara 8 kez saldırı düzenlendi. Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı. - ERBİL