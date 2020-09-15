Son dakika haber: Irak'ta koalisyon güçlerinin malzemelerini taşıyan tıra bombalı saldırı
Son dakika haberlerine göre Irak'ın Babil kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin malzemelerini taşıyan tıra bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Irak'ın Babil kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin malzemelerini taşıyan tıra bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Irak'ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara yönelik saldırılar devam ediyor. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ülkeden çekilmeye başlayan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin malzemelerini taşıyan tırlara Babil kenti yakınlarındaki Nil bölgesinde bombalı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Tırların geçişi sırasında önceden yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu araçların birinde hasar meydana geldiğini aktarıldı.
Ülkenin güneyindeki Babil ve Divaniye kentlerinde de dün benzer saldırılar yaşanmıştı. Irak'ta söz konusu saldırılar artarken, şu ana kadar hiçbir taraf saldırıları üstlenmedi. Ancak ABD, saldırıların arkasında İran'a yakınlığıyla bilinen Iraklı Şii silahlı grupların olduğunu iddia ediyor.
(İHA)
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