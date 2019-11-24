Son Dakika Haberleri: Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi
BBC
Son Dakika Güncel Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Irak'ın güneyinde süren hükümet karşıtı protestolarda kolluk kuvvetleri gerçek mermi kullandı. Polisin silahından çıkan kurşunlar sonrası 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.

Irak'ın güneyinde yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle süren protestolarda polis ateş açtı. Hükümet karşıtı protestolarda en az beş kişi yaşamını yitirirken 25 kişi de yaralandı.

Pazar günü Basra'da düzenlenen protestoda iki kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Cumartesi akşamı Nasıriye kentinde düzenlenen protestoda en az üç kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı. Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 300'ü aştı. Yaralananlar ise binlerle ifade ediliyor.

GÖSTERİCİLER NE İSTİYOR?

Göstericiler yolsuzluğun sonlanması, daha fazla iş imkanı ve daha iyi kamu hizmetleri için sokağa çıkmıştı. Bu gösteriler Irak'ın güneyindeki pek çok kentte ve başkent Bağdat'ta etkili olmuştu.

Protestocular Pazar günü Nasıriye'de hükümet binalarının dışında ateş yaktı, köprüleri kesti ve okullara girişi engelledi.

Haftanın ilk iş gününün pazar olduğu Irak'ta yetkililer binalara erişimi sağlamak zorunda olduklarını, protestocuların uyarıları dinlemediğini belirtti.

Reuter'a göre kentte Cumartesi akşamı düzenlenen protestolarda sağlıkçılar yakınlardaki bir hastanede tedavi gören çocukları, göz yaşartıcı gazdan etkilendikleri için başka bir yere nakletmek zorunda kalmışlardı.

Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi
Hükümet, Irak, Dünya, Güncel

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:30 
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