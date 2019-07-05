- Irak'ta kopya çeken öğrencisini yakalayan öğretmene linç girişimi- Sen misin kopya çektirmeyen...
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- Irak'ta kopya çeken öğrencisini yakalayan öğretmene linç girişimi Sen misin kopya çektirmeyen dayağı!KERKÜK - Irak'ın Anbar kentinde bir öğretmenin kopya çekmesine engel olduğu öğrencisinin ailesi tarafından linç edilmek istendiği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
- Irak
'ta kopya çeken öğrencisini yakalayan öğretmene linç girişimi
Sen misin kopya çektirmeyen dayağı!
KERKÜK - Irak'ın Anbar
kentinde bir öğretmenin kopya çekmesine engel olduğu öğrencisinin ailesi tarafından linç edilmek istendiği iddia edildi. Sopalarla acımasızca dövülen öğretmenin görüntüleri kamaralara anbean yansıdı.
Irak basını Anbar şehrinin Hit kasabasında bir lise öğretmeninin kopya çeken öğrencisine engel olduğu gerekçesi ile, çocuğun ailesi tarafından linç girişimine uğradığını iddia etti. Olayla ilgili yayınlanan görüntüler öğretmenin, çocuğun ailesi olduğu iddia edilen kalabalık bir grup tarafından sopalarla acımasızca dövüldüğü görülüyor. Yaşanan olaya sosyal medyadan da tepkiler yağarken Irak Milli Eğitim Bakanlığından bir açıklama yapılmadı.
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