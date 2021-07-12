Irak'ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi - Son Dakika

Öte yandan durumu incelemek için Başbakan Mustafa el-Kazımi Nasıriye'ye gitti.

Hastanede çıkan yangını söndürme çalışmaları oksijen tüplerinin patlamasını önlerken hastane kaynakları ölenlerin sayısının 50'yi aşabileceğini belirtti. Ekiplerin yangını söndürme ve hastanelerdekileri kurtarmak çalışmaları sürürken hasta yakınları hastane önünde toplandı.

Nasıriye vilayetinde bulunan el-Hüseyin Araştırma Hastanesi'ndeki korona virüsü hastalarının kaldığı bölümde oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 45 kişi yanarak can verirken onlarca kişi yaralandı.

ERBİL - Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüsü hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısı ilk belirmelere göre 45'e yükselirken Başbakan Mustafa el-Kazımi Nasıriye'ye gitti.

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