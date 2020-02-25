Irak'ta korona salgını nedeniyle Sadr'ın gösterisi iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta korona salgını nedeniyle Sadr'ın gösterisi iptal edildi - Son Dakika

Irak'ta korona salgını nedeniyle Sadr'ın gösterisi iptal edildi

6 saat önce

Irak'ta yayılan korona virüsü nedeniyle Şii lider Mukteda Sadr'ın planladığı, en az 1 milyon kişinin katılması öngörülen destek gösterisi iptal etildi.

Irak'ta korona salgını nedeniyle Sadr'ın gösterisi iptal edildi, System.String[]

Irak'ta yayılan korona virüsü nedeniyle Şii lider Mukteda Sadr'ın planladığı, en az 1 milyon kişinin katılması öngörülen destek gösterisi iptal etildi.


Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr'ın, Muhammed Allavi'nin kurduğu yeni kabinenin meclisten geçmemesi halinde başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de gösteriler düzenleyeceği açıklanmıştı. Gösteri için hazırlıklar sürerken ülkede korona virüsü vakalarının artması üzerine Sadr Hareketi'nin planladığı, en az 1 milyon kişinin katılması öngörülen destek gösterisi iptal edildi.


Şii lider Sadr sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sizi daha önce milyonluk gösteri yapmaya çağırmıştım ama bu çağrıyı geri çekiyorum. Çünkü sağlığınız benim için her şeyden daha değerlidir" ifadelerini kullandı.


Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin başkanlığındaki Sünni Iraklı Güçler İttifakı, Muhammed Allavi'nin önümüzdeki Perşembe günü meclise sunacağı kabineye güvenoyu vermeyeceğini açıklamıştı. - ERBİL

Mukteda Sadr, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
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