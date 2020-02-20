Irak'ta korona virüsü alarmı - Son Dakika
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Irak'ta korona virüsü alarmı

16 dakika önce

Irak, İran'da ölümcül korona virüsünün tespit edilmesi üzerine İran vatandaşlarının ülkeye giriş yapmasına yasak getirirken, Irak Havayolları İran'a bütün uçuşlarını askıya aldı.

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Irak, İran'da ölümcül korona virüsünün tespit edilmesi üzerine İran vatandaşlarının ülkeye giriş yapmasına yasak getirirken, Irak Havayolları İran'a bütün uçuşlarını askıya aldı.


Irak İçişleri Bakanlığı, İran'da korona virüsünün yayılmasının ardından, İran vatandaşlarının ülkeye giriş yapmasını ve Irak vatandaşlarının İran'a gitmesini yasakladı. Irak Sağlık Bakanlığı, hükümetten İran ile bütün sınırlarının kapatılmasını istedi. Irak, korona virüsünün ülkede yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirler kapsamında İran'a uçak seyahatlerini askıya aldı. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'da yeni korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından 20 Şubat 2020 Perşembe gününden itibaren İran uçak seyahatlerinin ileri bir tarihe kadar askıya alındığını belirterek, söz konusu kararın Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine alındığını duyurdu.


Kararın diplomat heyetleri ve İran'da bulunan Irak vatandaşlarını kapsamadığı belirtilen açıklama, "Uçak seferlerinin askıya alma kararının Bağdat ve Necef Havalimanlarını kapsıyor. İran'da bulunan vatandaşlarımızın hepsi sağlık kontrollerinden geçecek" denildi.


IKBY'den önlem


Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) korona virüsünün bölgeye bulaşmaması için bir dizi önlem aldığını duyurdu. IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci yaptığı açıklamada, korona virüsünün bölgede dağılmasını önlemek için bir dizi kararları alacağını belirterek "IKBY korona virüsünün ulaşmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı birlikte önemli kararlar almak için çalışıyor" ifadelerine yer verildi. - ERBİL

İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:15 Kaynak: İHA
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