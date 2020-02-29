Irak'ta korona virüsü vaka sayısı 13'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta korona virüsü vaka sayısı 13'e çıktı - Son Dakika

Irak'ta korona virüsü vaka sayısı 13'e çıktı

6 saat önce

Irak'ta 5 yeni korona virüsü vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 13'e yükseldi.

Irak'ta korona virüsü vaka sayısı 13'e çıktı, System.String[]

Irak'ta 5 yeni korona virüsü vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 13'e yükseldi.


Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı açıklamada ülkenin başkenti Bağdat'ta 4 ve güneyindeki Babil kentinde de 1 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulduğunu duyurdu. Bedir, semptom gösteren 5 kişinin test sonuçlarıyla virüs taşıdıklarının kesinleşmesiyle karantinaya alındıklarını bildirdi. Irak'ta korona virüsüne yakalananların sayısı 13'e yükselirken, virüs nedeniyle ölüm yaşanmadı.


Öte yandan Türkiye ile sınırları olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgede hiçbir korona virüsü vakasının yaşanmadığını duyurdu. Hastalığın Irak'ta tespit edilmesinin ardından sıkı tedbirler alan IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, bölgede virüse rastlanmadığını belirterek, şüpheli 14 kişinin 12'sinin test sonuçlarında virüse rastlanmadığını, diğer 2 kişinin de sonuçlarının henüz çıkmadığını ifade etti. - ERBİL

Sağlık Bakanlığı, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
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