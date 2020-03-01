Irak'ta korona virüsü vaka sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta korona virüsü vaka sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Irak'ta korona virüsü vaka sayısı 19'a yükseldi

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 korona virüsü vakası daha tespit edilirken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 4 vaka bulunduğu açıklandı.

Irak'ta korona virüsü vaka sayısı 19'a yükseldi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 korona virüsü vakası daha tespit edilirken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 4 vaka bulunduğu açıklandı. Toplam vaka sayısı böylelikle 19'a yükseldi.


Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2'si Bağdat ve 4'ü IKBY'nin Süleymaniye kenti olmak üzere bugün 6 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulduğunu duyurdu. Ülke genelinde, çoğu İran'dan gelenlerden oluşan korona virüsü vakası 19'a yükseldi.


Açıklamada virüs taşıyan bütün kişilerin karantinaya alındığı ve sağlıklarına kavuşmaları için gereken tıbbi müdahalelerin yapıldığı kaydedildi. - ERBİL

Irak Bölgesel Yönetimi, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini 16 Mart'a kadar durdurdu
İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor Libya'da Hafter milislerinin roketli saldırısında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti Ünlü anketçi Adil Gür'ün Rus kadınlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 06:20:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta korona virüsü vaka sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]