Irak'ta korona virüsü vakası 154'e yükseldi - Son Dakika

Irak'ta korona virüsü vakası 154'e yükseldi
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Irak'ta 21 kişide daha yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 154'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
Irak'ta 21 kişide daha yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 154'e yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığı, bugün başkent Bağdat'ta 17, Basra'da 3 ve Kerbela'da 1 olmak üzere toplam 21 yeni tip korona virüsü vakasının teşhis edildiğini açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısının 154'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, Vasıt kentinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise toplam 34 vaka tespit edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - ERBİL
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