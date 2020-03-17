Irak'ta korona virüsü vakası 154'e yükseldi - Son Dakika
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Irak'ta korona virüsü vakası 154'e yükseldi

6 saat önce

Irak'ta 21 kişide daha yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 154'e yükseldi.

Irak'ta korona virüsü vakası 154'e yükseldi, System.String[]

Irak'ta 21 kişide daha yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 154'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı, bugün başkent Bağdat'ta 17, Basra'da 3 ve Kerbela'da 1 olmak üzere toplam 21 yeni tip korona virüsü vakasının teşhis edildiğini açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısının 154'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, Vasıt kentinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise toplam 34 vaka tespit edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Bağdat, Basra, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:50 Kaynak: İHA
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