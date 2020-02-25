Irak'ta korona virüsü vakası sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta korona virüsü vakası sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Irak'ta korona virüsü vakası sayısı 5'e yükseldi

6 saat önce

Irak'ta korona virüsü salgınında, doğrulanan vaka sayısı 5'e yükseldi.

Irak'ta korona virüsü vakası sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

Irak'ta korona virüsü salgınında, doğrulanan vaka sayısı 5'e yükseldi.

Dünya genelinde paniğe neden olan korona virüsünden etkilenenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 4 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada yeni vakaların da karantina altına alındığı ve hastalara gereken tıbbi desteğin sağlandığı da belirtildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ilk virüs vakasının yaşandığı Irak'ın Necef kentinde okullarda yarıyıl sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. Necef Eğitim Genel Müdürü Adil el-Basiysi, öğrencilerin sağlık durumunu göz önünde bulundurmak amacıyla, yarıyıl sınavlarının ileri bir tarihe kadar ertelendiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Necef, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güleda'nın katili: Bıçağı göğsüne dayadım ve içeri girmesi için bastırdım (3)
Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi Endonezyalı yetkili: Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi

Son Dakika Haberleri
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:27:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta korona virüsü vakası sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]