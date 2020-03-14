Irak'ta, Koronavirüs'e yakalananların sayısı 110'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Irak'ta, Koronavirüs'e yakalananların sayısı 110'a yükseldi - Son Dakika

Irak'ta, Koronavirüs'e yakalananların sayısı 110'a yükseldi

6 saat önce

Irak yönetimi, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananlardan 36'sının iyileştiği bildirildi.

Irak'ta, Koronavirüs'e yakalananların sayısı 110'a yükseldi, System.String[]

Irak yönetimi, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananlardan 36'sının iyileştiği bildirildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) dahil olmak üzere ülke genelinde yeni tip Kovid-19'a yakalananların sayısının 110 olduğunu kaydetti.

Ülkede söz konusu virüs nedeniyle 9 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Bedir, hastalığa yakalanan 36 kişinin de iyileştiğini kaydetti.

Son resmi açıklamalarda, ülkede tespit edilen kesin vaka sayısı 92 olarak açıklanmıştı.

Irak Bölgesel Yönetimi, Irak, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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