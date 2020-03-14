Irak'ta, Koronavirüs'e yakalananların sayısı 110'a yükseldi - Son Dakika

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Irak'ta, Koronavirüs'e yakalananların sayısı 110'a yükseldi
6 saat önce
Irak yönetimi, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananlardan 36'sının iyileştiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:54 Kaynak: AA
Irak yönetimi, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananlardan 36'sının iyileştiği bildirildi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) dahil olmak üzere ülke genelinde yeni tip Kovid-19'a yakalananların sayısının 110 olduğunu kaydetti.
Ülkede söz konusu virüs nedeniyle 9 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Bedir, hastalığa yakalanan 36 kişinin de iyileştiğini kaydetti.
Son resmi açıklamalarda, ülkede tespit edilen kesin vaka sayısı 92 olarak açıklanmıştı.
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