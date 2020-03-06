Irak'ta koronavirüs kaynaklı 4'üncü ölüm - Son Dakika
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Irak'ta koronavirüs kaynaklı 4'üncü ölüm

11 dakika önce

Irak'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 4'üncü ölümün kaydedildiği açıklandı.

Irak'ta koronavirüs kaynaklı 4'üncü ölüm, System.String[]

Irak'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 4'üncü ölümün kaydedildiği açıklandı.

Kerbela kentinde koronavirüse karşı kurulan kriz yönetimi masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19'a yakalanan bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ölen kadının yaşının 50'nin üzerinde olduğu ifade edildi.

Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm, 4 Mart'ta Süleymaniye'de gerçekleşmiş, ardından Bağdat'ta 2 kişi daha yaşamını yitirmişti.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 4'e yükselmiş oldu.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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