Irak'ta koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm - Son Dakika
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Irak'ta koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm

28 dakika önce

Irak'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) üçüncü ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Irak'ta koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm, System.String[]

Irak'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) üçüncü ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta Kovid-19'a yakalanan 65 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği bildirilmişti. Daha sonra Bağdat'ta da koronavirüse yakalanan bir kadının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 3'e yükselmiş oldu.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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