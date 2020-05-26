Irak'ta koronavirüs nedeniyle bir ilçe karantinaya alındı - Son Dakika

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19)'a yakalananların sayısının artması üzerine ilçe merkezinin karantina altına alındığı belirtildi.

Tuzhurmatu Kaymakamı Hasan Zeynel Abidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 4 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine ilçe merkezinin karantina altına alındığı ifade etti.

İlçenin Cumhuriyet caddesindeki 4 kişilik bir ailenin test sonucunun pozitif çıktığına dikkati çeken Abidin,vaka sayısının artmasının önüne geçmek için ilçede 5 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini söyledi.

Abidin, tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı ilçede sağlık ekiplerinin kesintisiz şekilde hasta ile temas eden vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdiği kaydetti.