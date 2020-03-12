Irak'ta koronavirüs nedeniyle camilerde cuma namazları kılınmayacak - Son Dakika
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Irak'ta koronavirüs nedeniyle camilerde cuma namazları kılınmayacak

6 saat önce

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine ülke genelindeki camilerde yeni bir duyuruya kadar cuma namazları kılınmayacak.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle camilerde cuma namazları kılınmayacak, System.String[]

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine ülke genelindeki camilerde yeni bir duyuruya kadar cuma namazları kılınmayacak.

Irak Sünni Vakıflar Divanı Yüksek Fetva Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkedeki camilerde cuma namazı kılınmayacağı ve cuma hutbelerinin de okunmayacağı belirtildi.

Açıklamada, cuma namazlarına yönelik bu uygulamanın yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.

Ülkede şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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