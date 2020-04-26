Irak'ta koronavirüs vakası belirlenen köy karantinaya alındı - Son Dakika

Irak'ın Salahaddin kentinde 60 yaşındaki bir kadının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonucu yaşadığı Abbasi köyü karantina altına alındı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasından yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından gelen 60 yaşındaki bir kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine yaşadığı Abbasi köyünün karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde sağlık ekiplerinin kesintisiz şekilde hasta ile temas eden vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdiği kaydedildi.

Hasta kadının ziyaretine gelen ve temasta bulunanların tümünün sağlık merkezlerine sevk edileceği aktarıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Irak genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.