Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika

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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
6 saat önce
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 14'e çıktı.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 14'e çıktı.
Basra Valisi Esad el-İydani, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Zikar Valiliği Sağlık Dairesinden yapılan yazılı açıklamada da El-Hüseyin Eğitim Hastanesi'nde bulunan bir hastanın virüs nedeniyle öldüğü duyuruldu.
Irak'ta daha önce yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 olarak duyurulmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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