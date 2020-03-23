Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
6 saat önce
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e ulaştı.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e ulaştı.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde söz konusu virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, vaka sayısı 266 olarak açıklandı.
Hükümete bağlı Koronavirüs Kriz Ağı, sokağa çıkma yasağını 29 Mart'a kadar uzatmıştı. Güvenlik ve sağlık birimleri hariç resmi kurumlarda da tatil ilan edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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