Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

6 saat önce

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e ulaştı.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e ulaştı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde söz konusu virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, vaka sayısı 266 olarak açıklandı.

Hükümete bağlı Koronavirüs Kriz Ağı, sokağa çıkma yasağını 29 Mart'a kadar uzatmıştı. Güvenlik ve sağlık birimleri hariç resmi kurumlarda da tatil ilan edilmişti.

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Koronavirüs, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:52 Kaynak: AA

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