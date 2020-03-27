Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika

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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
6 saat önce
Irak'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 40'a yükseldi.
Irak'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 40'a yükseldi.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a, vaka sayısının ise 458'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca Kovid-19 teşhisi konulan kişilerden 122'sinin tedavilerinin olumlu sonuçlandığı kaydedildi.
Bakanlık dün ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybını 36, vaka sayısını ise 382 olarak duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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