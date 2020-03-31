Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 50'ye çıktı - Son Dakika

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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 50'ye çıktı
6 saat önce
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, vaka sayısı 694'e yükseldi.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, vaka sayısı 694'e yükseldi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 4 kişi daha hayatını kaybetti.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 694'e yükselirken, tedavileri tamamlanan 170 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.
Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 46, vaka sayısı ise 630 olarak bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:06 Kaynak: AA
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