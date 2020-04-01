Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye, vaka sayısı 728'e çıktı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 728'e yükselirken, tedavileri tamamlanan 182 kişi ise sağlığına kavuştu.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 50, vaka sayısı ise 694 olarak bildirilmişti.