Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika

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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
6 saat önce
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye, vaka sayısı 728'e çıktı.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye, vaka sayısı 728'e çıktı.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 2 kişi daha hayatını kaybetti.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 728'e yükselirken, tedavileri tamamlanan 182 kişi ise sağlığına kavuştu.
Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 50, vaka sayısı ise 694 olarak bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:14 Kaynak: AA
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