Irak'ta koronavirüsü yenen bir kişi hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta koronavirüsü yenen bir kişi hastaneden taburcu edildi - Son Dakika

Irak'ta koronavirüsü yenen bir kişi hastaneden taburcu edildi

6 saat önce

Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Irak'ta koronavirüsü yenen bir kişi hastaneden taburcu edildi, System.String[]

Irak'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Karh Bölgesi Sağlık Dairesi Müdürü Casib el-Hicabi, yaptığı yazılı açıklamada, " Bağdat'ta koronavirüse yakalanarak Fırat Hastanesi'ne kaldırılan bir hasta, yapılan tedavi sonucu hastalığı tamamen yendi ve taburcu edildi." ifadelerini kullandı.


Hicabi, detaylı bilgi vermediği açıklamasında, bu kişinin ülkede yeni tip koronavirüsü yenen ilk hasta olduğunu kaydetti.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 35 olarak açıklanmıştı.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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