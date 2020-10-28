Irak'ta Kovid-19'dan 46 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46 artarak 10 bin 770'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın sebebiyle son 24 saatte 46 kişi daha yaşamını yitirdi, 4 bin 43 kişide virüs tespit edildi.

Ülkede son verilere göre, virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 770'e, vaka sayısı 463 bin 951'e çıkarken, iyileşen sayısı ise 391 bin 10'a ulaştı.